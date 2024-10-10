Беляев Юрий Михайлович

Общая информация

Родился 25 января 1978 г. в селе Воеводское Алтайского края.

Образование:

— 2000 г. — Тюменское высшее военно-инженерное командное училище,

— 2023 г. — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХ и ГС) (2023 г.).

Трудовая деятельность:

— 2001 по 2010 гг. — начальник инженерной службы 32 отдельной мотострелковой бригады в Сибирском военном округе.

— 2012 по 2017 гг. — начальник 609 центра обеспечения (мобилизационного развертывания) Восточного военного округа.

— 2018 по 2020 гг. — командир 39 инженерно — саперного полка 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.

— 2020 по 2024 гг. — военный комиссар Удмуртской Республики.

— С июля 2024 г. — военный комиссара РТ.

Награды и звания:

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «Суворова», медалью «За разминирование», медалью «За боевые отличия», медалью «Участнику специальной военной операции», медалью «За воинскую доблесть» I и II степени, медалью «За отличие в военной службе» I, II, III степени, медалью «Участнику борьбы со стихией на Амуре», благодарностью Президента РФ.

Дата последнего обновления: