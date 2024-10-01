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Военный комиссариат Республики Татарстан

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Общая информация

Военный комиссар Республики Татарстан — Беляев Юрий Михайлович

Военный комиссариат Республики Татарстан является территориальным органом Министерства обороны Российской Федерации и входит в состав Центрального военного округа.

Военный комиссариат Республики Татарстан в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, в том числе издаваемыми им как Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, актами Министерства обороны Российской Федерации, приказами, директивами и указаниями командующих войсками военных округов, актами федеральных органов исполнительной власти и актами высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий.

Задачи военного комиссариата :

— подготовка и проведение мобилизации;

— учёт людских и народно-хозяйственных ресурсов;

— подготовка молодежи к несению военной службы;

— организация проведения призывов граждан на военную службу и на учебные сборы;

— организация приёма граждан на военную службу по контракту;

— осуществление других оборонных мероприятий;

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420081, г. Казань, Аэропортовская д.1.
  • Телефон: (843) 221-43-00
  • Email: vk_rk_og@mil.ru
  • Сайт: https://vk.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 01.10.2024


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