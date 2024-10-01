Военный комиссариат Республики Татарстан
Общая информация
Военный комиссар Республики Татарстан — Беляев Юрий Михайлович
Военный комиссариат Республики Татарстан является территориальным органом Министерства обороны Российской Федерации и входит в состав Центрального военного округа.
Военный комиссариат Республики Татарстан в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, в том числе издаваемыми им как Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, актами Министерства обороны Российской Федерации, приказами, директивами и указаниями командующих войсками военных округов, актами федеральных органов исполнительной власти и актами высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий.
Задачи военного комиссариата :
— подготовка и проведение мобилизации;
— учёт людских и народно-хозяйственных ресурсов;
— подготовка молодежи к несению военной службы;
— организация проведения призывов граждан на военную службу и на учебные сборы;
— организация приёма граждан на военную службу по контракту;
— осуществление других оборонных мероприятий;
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420081, г. Казань, Аэропортовская д.1.
- Телефон: (843) 221-43-00
- Email: vk_rk_og@mil.ru
- Сайт: https://vk.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 01.10.2024