Список персон

Адам Штифтер

Гос. ведомства, Посольства и консульства

Общая информация

Родился 12 ноября 1987 г. в г. Цеглед (Венгрия).

Образование:

— 2009 г. — Сегедский университет наук (2009 г.),

— 2011 г. — Институт русского языка им. Пушкина (г.Москва).

Трудовая деятельность:

— 2010 — 2011 гг. — менеджер проекта ООО «ОффисМонитор», Москва.
— 2011 — 2013 — менеджер по экспорту Emuria Kft., Будапешт.
— В 2013 г. — референт министерства сельского развития Венгрии, Будапешт.
— 2013 — 2014 гг. — менеджер по экспорту Magyar Orosz Consult Kft., Будапешт.
— 2014 — 2015 гг. — ведущий специалист министерства внешних экономических и иностранных дел Венгрии, Будапешт.
— 2015 — 2017 гг. — консул по экономическим вопросам, генеральное консульство Венгрии в Санкт-Петербурге.
— С сентября 2017 — генеральный консул Венгрии в Казани.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, 6
  • Телефон: (843) 526-55-52
  • Email: mission.kzn@mfa.gov.hu
  • Сайт: https://kazany.mfa.gov.hu/rus

Дата последнего обновления: 03.10.2024


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