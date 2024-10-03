Адам Штифтер
Общая информация
Родился 12 ноября 1987 г. в г. Цеглед (Венгрия).
Образование:
— 2009 г. — Сегедский университет наук (2009 г.),
— 2011 г. — Институт русского языка им. Пушкина (г.Москва).
Трудовая деятельность:
— 2010 — 2011 гг. — менеджер проекта ООО «ОффисМонитор», Москва.
— 2011 — 2013 — менеджер по экспорту Emuria Kft., Будапешт.
— В 2013 г. — референт министерства сельского развития Венгрии, Будапешт.
— 2013 — 2014 гг. — менеджер по экспорту Magyar Orosz Consult Kft., Будапешт.
— 2014 — 2015 гг. — ведущий специалист министерства внешних экономических и иностранных дел Венгрии, Будапешт.
— 2015 — 2017 гг. — консул по экономическим вопросам, генеральное консульство Венгрии в Санкт-Петербурге.
— С сентября 2017 — генеральный консул Венгрии в Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, 6
- Телефон: (843) 526-55-52
- Email: mission.kzn@mfa.gov.hu
- Сайт: https://kazany.mfa.gov.hu/rus
Дата последнего обновления: 03.10.2024