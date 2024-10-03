Генеральное консульство Венгии в г. Казань
Гос. ведомства, Посольства и консульства
Общая информация
Генеральный консул — Адам Штифтер
открылось в Казани апреле 2015 г. в консульский округ которого входят следующие субъекты Российской Федерации: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Удмуртская Генеральное консульствоРеспублика, Республика Марий-эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика а также Самарская, Ульяновская, Кировская и Оренбургская области.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, 6
- Телефон: (843) 526-55-52
- Email: mission.kzn@mfa.gov.hu
- Сайт: https://kazany.mfa.gov.hu/
Дата последнего обновления: 03.10.2024