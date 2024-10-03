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Генеральное консульство Венгии в г. Казань

Гос. ведомства, Посольства и консульства

Общая информация

Генеральный консулАдам Штифтер

открылось в Казани апреле 2015 г. в консульский округ которого входят следующие субъекты Российской Федерации: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Удмуртская Генеральное консульствоРеспублика, Республика Марий-эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика а также Самарская, Ульяновская, Кировская и Оренбургская области.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, 6
  • Телефон: (843) 526-55-52
  • Email: mission.kzn@mfa.gov.hu
  • Сайт: https://kazany.mfa.gov.hu/

Дата последнего обновления: 03.10.2024


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