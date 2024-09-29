Список персон

Шарипов Ильдар Салимзянович

Медицина, Государственные клиники

Общая информация

Родился 05 Августа 1972.

Образование:
— 1994 г. — Казанский государственный медицинский университет по специальности «стоматология»
— Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность:
— 1994 — 1996 гг. — клинический ординатор КГМУ.
— 1996 — 1999 гг. — аспирант КГМУ.
— 1999 — 2000 гг. — врач-стоматолог-ортопед санатория-профилактория Миннибаевского ГПЗ, г. Альметьевск.
— 2000 — 2001 гг. — врач-стоматолог-ортопед стоматологической поликлиники №1, г. Казань.
— 2001 — 2005 гг. — заместитель главного врача по организационно-методической работе Городской поликлиники №14.
— 2005 — 2008 гг. — заместитель главного врача по организационно-методической работе РКБ №3.
— 2008 — 2012 гг. — главный врач Высокогорской центральной районной больницы.
— С июля 2012 г. — директор ГКУ РМЦ МР «Резерв» МЗ РТ.

Награды и звания:
— Кандидат медицинских наук .
— 2022 г. — Награжден благодарностью президента РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Г.Тукая, 67
  • Телефон: (843) 293-20-55
  • Email: mz.rezerv@tatar.ru
  • Сайт: https://mz-rezerv.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 29.09.2024


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