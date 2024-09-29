Шарипов Ильдар Салимзянович
Общая информация
Родился 05 Августа 1972.
Образование:
— 1994 г. — Казанский государственный медицинский университет по специальности «стоматология»
— Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность:
— 1996 — 1999 гг. — аспирант КГМУ.
— 1999 — 2000 гг. — врач-стоматолог-ортопед санатория-профилактория Миннибаевского ГПЗ, г. Альметьевск.
— 2000 — 2001 гг. — врач-стоматолог-ортопед стоматологической поликлиники №1, г. Казань.
— 2001 — 2005 гг. — заместитель главного врача по организационно-методической работе Городской поликлиники №14.
— 2005 — 2008 гг. — заместитель главного врача по организационно-методической работе РКБ №3.
— 2008 — 2012 гг. — главный врач Высокогорской центральной районной больницы.
— С июля 2012 г. — директор ГКУ РМЦ МР «Резерв» МЗ РТ.
Награды и звания:
— Кандидат медицинских наук .
— 2022 г. — Награжден благодарностью президента РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Г.Тукая, 67
- Телефон: (843) 293-20-55
- Email: mz.rezerv@tatar.ru
- Сайт: https://mz-rezerv.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 29.09.2024