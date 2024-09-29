ГКУЗ Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» МЗ РТ
Общая информация
Директор — Шарипов Ильдар Салимзянович
Учреждение является некоммерческой организацией, финансируемой за счет средств бюджета, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банков.
Учредителем учреждения является Министерство здравоохранения Республики Татарстан в соответствии с распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 27.02.2002г. № 128-р «О предоставлении полномочий Министерству здравоохранения Республики Татарстан».
Предпринимательскую деятельность ГКУЗ РМЦ МР «Резерв» МЗ РТ не осуществляет.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г.Казань, ул.Габдуллы Тукая, д.67А
- Телефон: (843) 293-48-21
- Email: mz.rezerv@tatar.ru
- Сайт: https://mz-rezerv.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 29.09.2024