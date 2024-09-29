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ГКУЗ Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» МЗ РТ

Медицина, Государственные клиники

Общая информация

Директор Шарипов Ильдар Салимзянович

Учреждение является некоммерческой организацией, финансируемой за счет средств бюджета, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банков.
Учредителем учреждения является Министерство здравоохранения Республики Татарстан в соответствии с распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 27.02.2002г. № 128-р «О предоставлении полномочий Министерству здравоохранения Республики Татарстан».

Предпринимательскую деятельность ГКУЗ РМЦ МР «Резерв» МЗ РТ не осуществляет.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г.Казань, ул.Габдуллы Тукая, д.67А
  • Телефон: (843) 293-48-21
  • Email: mz.rezerv@tatar.ru
  • Сайт: https://mz-rezerv.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 29.09.2024


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