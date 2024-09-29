Цветков Олег Валерьевич
Общая информация
Родился 19 июля 1983 в г. Лениногорск.
Образование:
— 2005 г. — Ульяновский государственный технический университет (2005 год).
Трудовая деятельность:
— 2002 — 2006 гг. — лаборант, ассистент ГОУВПО Ульяновский государственный технический университет.
— 2006 — 2009 гг. — экономист, экономист 1 кат., ведущий экономист ОАО «Татнефть».
— 2009 — 2012 гг. — начальник отдела ООО «Экспертно-Аналитический Центр».
— 20122017 гг. — начальник отдела ООО «ТаграС-Холдинг».
— 2012— 2017 гг. — директор дивизиона по учетным и ИТ процессам Холдинга «ТАГРАС».
— C 2024 г. — директор «БС-Платформа»
Награды и звания:
— Награжден почетной грамотой министерства промышленности и торговли РТ, грамотой ООО «ТаграС-Холдинг».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, г.Альметьевск, ул.Чернышевского, 47А
- Телефон: (8553) 31-28-31
- Email: bsplatforma@tagras.ru
- Сайт: https://bsp.tagras.ru/
Дата последнего обновления: 29.09.2024