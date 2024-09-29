ООО БС-Платформа
Общая информация
Директор — Цветков Олег Валерьевич
«БС-Платформа» — дивизион нефтесервисного Холдинга «ТАГРАС», образован в 2018 году.
В структуру входят дочерние общества, в клиентском портфеле которых — дивизионы Холдинга «ТАГРАС» и сторонние предприятия. Основные ресурсы компании находятся в Альметьевске. Дополнительные офисы расположены в Казани, Набережных Челнах и других городах Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, г.Альметьевск, ул.Чернышевского, 47А
- Телефон: (8553) 31-28-31
- Email: bsplatforma@tagras.ru
- Сайт: https://bsp.tagras.ru/
Дата последнего обновления: 29.09.2024