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ООО БС-Платформа

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Директор Цветков Олег Валерьевич

«БС-Платформа» — дивизион нефтесервисного Холдинга «ТАГРАС», образован в 2018 году.

В структуру входят дочерние общества, в клиентском портфеле которых — дивизионы Холдинга «ТАГРАС» и сторонние предприятия. Основные ресурсы компании находятся в Альметьевске. Дополнительные офисы расположены в Казани, Набережных Челнах и других городах Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, г.Альметьевск, ул.Чернышевского, 47А
  • Телефон: (8553) 31-28-31
  • Email: bsplatforma@tagras.ru
  • Сайт: https://bsp.tagras.ru/

Дата последнего обновления: 29.09.2024


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