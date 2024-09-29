Хабибуллин Равиз Равилевич
Общая информация
Родился 15 октября 1974 г. в г. Агрызе.
Образование:
— 1997 г. — Казанский государственный технологический университет.
Трудовая деятельность:
— 1997 — 1999 гг. — механик, главный механик ПРСО по благоустройству и озеленению г. Казани.
— 1999 — 2003 гг. — главный механик РПО Татсельжилкпромхоз.
— 2003 — 2004 гг. — начальник отдела сбыта, начальник отдела труда и техники безопасности ГУП РПО Таткоммунэнерго.
— 2004 — 2006 гг. — начальник транспортной службы, начальник коммерческого отдела, заместитель генерального директора по Госзаказу и коммерческим вопросам ГУ Татгоспоставки.
— 2006 — 2016 гг. — начальник автобазы, заместитель директора ГБУ Хозяйственное управление при Кабинете министров Республики Татарстан.
— 2017 — 2020 гг. — главный специалист отдела хозяйственного обеспечения Татарстанского регионального филиала АО Россельхозбанк.
— С февраля 2020 г. — руководитель ГБУ «Управление материального обеспечения».
Награды и звания:
Награжден медалью «В память 1000-летия г. Казани».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420083, РТ, г. Казань, п. Константиновка, ул. Ясеневая, 60
- Телефон: (843) 561- 03-38
- Email: Umo-MEPR-RT@yandex.ru
- Сайт: https://umo.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 29.09.2024