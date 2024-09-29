ГБУ Управление материального обеспечения

Общая информация

Директор — Хабибуллин Равиз Равилевич

Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан «Управление материального обеспечения», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.07.2001 г. № 433. Наименование учреждения при создании: Государственное учреждение «Дирекция по реализации целевых программ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан».

ГБУ «Управление материального обеспечения» оказывает следующие виды услуг:

в области оказания транспортных услуг:

— транспортная деятельность по перевозке пассажиров и грузов, транспортно-экспедиционному обслуживанию, погрузочно-разгрузочным и такелажным работам, услугам по хранению грузов и другая деятельность, связанная с транспортным процессом, в том числе оказание складских услуг;

— ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств;

— хранение и парковка автотранспортных средств;

— предоставление в аренду автомобилей с экипажем

в области строительства:

— организация ремонта, реконструкции и строительство объектов производственного, непроизводственного и социально-бытового назначения;

— организация и выполнение различных видов строительных, ремонтных, монтажных, пуско-наладочных и отделочных работ;

— выполнение проектно-исследовательских и научно-исследовательских работ для осуществления ремонта, реконструкции и строительства;

— организация и проведение конкурсов (торгов) на размещение заказов и заключение договоров на проектирование, и строительство объектов;

— утверждение заданий на разработку, корректировку проектно-сметной документации, организация проведения экспертиз и утверждение проектно-сметной документации;

— организация приемки выполненных работ в соответствии с действующими стандартами, нормами, правилами и проектно-сметной документацией.

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