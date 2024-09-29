ГБУ Управление материального обеспечения
Общая информация
Директор — Хабибуллин Равиз Равилевич
Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан «Управление материального обеспечения», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.07.2001 г. № 433. Наименование учреждения при создании: Государственное учреждение «Дирекция по реализации целевых программ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан».
ГБУ «Управление материального обеспечения» оказывает следующие виды услуг:
в области оказания транспортных услуг:
— транспортная деятельность по перевозке пассажиров и грузов, транспортно-экспедиционному обслуживанию, погрузочно-разгрузочным и такелажным работам, услугам по хранению грузов и другая деятельность, связанная с транспортным процессом, в том числе оказание складских услуг;
— ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств;
— хранение и парковка автотранспортных средств;
— предоставление в аренду автомобилей с экипажем
в области строительства:
— организация ремонта, реконструкции и строительство объектов производственного, непроизводственного и социально-бытового назначения;
— организация и выполнение различных видов строительных, ремонтных, монтажных, пуско-наладочных и отделочных работ;
— выполнение проектно-исследовательских и научно-исследовательских работ для осуществления ремонта, реконструкции и строительства;
— организация и проведение конкурсов (торгов) на размещение заказов и заключение договоров на проектирование, и строительство объектов;
— утверждение заданий на разработку, корректировку проектно-сметной документации, организация проведения экспертиз и утверждение проектно-сметной документации;
— организация приемки выполненных работ в соответствии с действующими стандартами, нормами, правилами и проектно-сметной документацией.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420083, РТ, г. Казань, п. Константиновка, ул. Ясеневая, 60
- Телефон: (843) 561- 03-38
- Email: Umo-MEPR-RT@yandex.ru
- Сайт: https://umo.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 29.09.2024