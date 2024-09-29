Тябин Виктор Эдуардович
Общая информация
Родился 21 мая 1984 г. в р.п.Лаишево, Лаишевский район, ТАССР.
Образование:
— 2006 г. — Казанская государственная сельскохозяйственная академия по специальности «экономика и управление на предприятии АПК».
Трудовая деятельность:
— 2008 — 2009 гг. — ведущий специалист отдела экономики и предпринимательства исполкома Лаишевского района РТ.
— 2009 — 2013 гг. — начальник отдела экономики и предпринимательства исполкома Лаишевского района РТ.
— 2013 — 2017 гг. — заместитель руководителя исполкома Лаишевского РТ.
— 2017 — 2018 гг. — директор ГАПОУ «Лаишевский технико — экономический техникум».
— 2018 - 2020 гг. — заместитель руководителя исполкома Лаишевского района РТ.
— С 2020 г. — руководитель ГБУ «Республиканская имущественная казна».
Муниципальный советник 3 класса.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, РТ, г.Казань, ул. Вишневского, 26
- Телефон: (843) 264-30-91
- Email: imkazna@mail.ru
- Сайт: https://rik.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 29.09.2024