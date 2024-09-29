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ГБУ Республиканская имущественная казна

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Общая информация

Директор Тябин Виктор Эдуардович

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.07.2011 №597 создано государственное бюджетное учреждение «Республиканская имущественная казна».

Цель деятельности Учреждения: создание условий для сохранения и эффективного использования движимого и недвижимого имущества, составляющего имущественную казну Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, РТ, г.Казань, ул. Вишневского, 26
  • Телефон: (843) 264-30-91
  • Email: imkazna@mail.ru
  • Сайт: https://rik.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 29.09.2024


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