ГБУ Республиканская имущественная казна
Общая информация
Директор — Тябин Виктор Эдуардович
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.07.2011 №597 создано государственное бюджетное учреждение «Республиканская имущественная казна».
Цель деятельности Учреждения: создание условий для сохранения и эффективного использования движимого и недвижимого имущества, составляющего имущественную казну Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, РТ, г.Казань, ул. Вишневского, 26
- Телефон: (843) 264-30-91
- Email: imkazna@mail.ru
- Сайт: https://rik.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 29.09.2024