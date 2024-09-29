Лунегов Дмитрий Алексеевич

Общая информация

Родился 3 декабря 1993 г. в р.п. Алексеевское Республики Татарстан.

Образование:

— 2013 г. — Окончил Лаишевский технико-экономический техникум,

— 2017 г. — Российский государственный университет правосудия.

Трудовая деятельность:

— В 2014 г. — специалиста 1 разряда, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ.

— 2015 по 2019 гг. — переведен в отдел регистрации прав публично-правовых образований, переведен в Южный отдел специалистом 1 разряда, специалист-эксперт Южного отдела, ведущий специалист-эксперт Южного отдела, заместитель начальника Южного отдела в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ.

— В 2020 г. — начальник Межмуниципального отдела по Алексеевскому и Чистопольскому районам управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Татарстану.

— 2020 по 2023 гг. — начальник Чистопольского отдела управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Татарстану.

— С ноября 2023 г. — директор ГБУ «Фонд пространственных данных Республики Татарстан».



Награды и звания:

Награжден благодарностью руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ (2021 г.), благодарностью кабинета министров РТ (2022 г.). почетной грамотой Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (2022 г.).

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