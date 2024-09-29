ГБУ Фонд пространственных данных Республики Татарстан»
Общая информация
Директор — Лунегов Дмитрий Алексеевич
ГБУ «Фонд пространственных данных Республики Татарстан» создано в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан «О Фонде пространственных данных Республики Татарстан» от 14.12.2018 №1133.
В Фонд пространственных данных включаются пространственные данные и материалы, полученные в результате выполнения геодезических и картографических работ, организованных органами государственной власти субъекта или подведомственными государственными учреждениями.
Определены 3 направления деятельности Учреждения:
создание и ведение Фонда пространственных данных;
ведение региональной электронной картографической основы;
создание и ведение каталога наименований географических объектов Республики Татарстан на татарском языке и каталога наименования населенных пунктов Республики Татарстан на национальных языках народов, компактно проживающих на территории данного населенного пункта.
Цели Фонда:
создание единой структуры хранения и предоставления пространственных данных в Республике Татарстан;
упрощение процесса получения пространственных данных в Республике Татарстан;
исключение использования неточных и противоречивых пространственных данных в Республике Татарстан;
правильное наименование географических объектов Республики Татарстан на государственных языках.
Основные задачи Фонда:
сбор и хранение материалов, полученных в результате выполнения геодезических и картографических работ;
регулярное обновление пространственных данных;
оказание услуг физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления по предоставлению пространственных данных;
ведение региональной электронной картографической основы;
создание портала пространственных данных;
создание каталога географических объектов Республики Татарстан на татарском языке.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, д.81А, а/я 216
- Телефон: (843) 222 87 87
- Email: fpd.rt@tatar.ru
- Сайт: https://fpd.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 29.09.2024