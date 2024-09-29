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ГБУ Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

Гос. ведомства

Общая информация

ДиректорЛунегов Дмитрий Алексеевич

ГБУ «Фонд пространственных данных Республики Татарстан» создано в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан «О Фонде пространственных данных Республики Татарстан» от 14.12.2018 №1133.

В Фонд пространственных данных включаются пространственные данные и материалы, полученные в результате выполнения геодезических и картографических работ, организованных органами государственной власти субъекта или подведомственными государственными учреждениями.

Определены 3 направления деятельности Учреждения:

создание и ведение Фонда пространственных данных;

ведение региональной электронной картографической основы;

создание и ведение каталога наименований географических объектов Республики Татарстан на татарском языке и каталога наименования населенных пунктов Республики Татарстан на национальных языках народов, компактно проживающих на территории данного населенного пункта.

Цели Фонда:

создание единой структуры хранения и предоставления пространственных данных в Республике Татарстан;

упрощение процесса получения пространственных данных в Республике Татарстан;

исключение использования неточных и противоречивых пространственных данных в Республике Татарстан;

правильное наименование географических объектов Республики Татарстан на государственных языках.

Основные задачи Фонда:

сбор и хранение материалов, полученных в результате выполнения геодезических и картографических работ;

регулярное обновление пространственных данных;

оказание услуг физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления по предоставлению пространственных данных;

ведение региональной электронной картографической основы;

создание портала пространственных данных;

создание каталога географических объектов Республики Татарстан на татарском языке.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, д.81А, а/я 216
  • Телефон: (843) 222 87 87
  • Email: fpd.rt@tatar.ru
  • Сайт: https://fpd.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 29.09.2024


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