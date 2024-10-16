Гараев Айрат Рашитович

Общая информация

Родился 25 мая 1975 г. в с. Ачи Сабинского района ТАССР.

Образование:

— 1999 г. — Окончил Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана.

Трудовая деятельность:

— 1999 по 2002 гг. — ветеринарный врач СХП (О) К «Улучшатель» (п. г. т. Арск).

— 2002 по 2004 гг. — ветеринарный врач СХП (О) К «Селэкс» (п. г. т. Арск).

— 2004 по 2006 гг. — бухгалтер-программист ООО «Круг» (п. г. т. Арск).

— июля по декабрь 2006 г. — менеджер по продажам ООО «Арск прооптторг» (п. г. т. Арск).

— 2007 по 2008 гг. — менеджер ООО «Гарант сервис» (п. г. т. Арск).

— 2008 по 2012 гг. — управляющий молочным комплексом ОАО «Ак Барс Агро» (Арский район).

— 2012 по 2014 гг. — начальник ГБУ «Высокогорское районное государственное ветеринарное объединение» (с. Высокая Гора).

— 2014 по 2020 гг. — заместитель начальника главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ.

— 2020 г. — директор ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» РТ.

Награды и звания:

— Мастер спорта по спортивной борьбе «Корэш».

— 2019 г. — Заслуженный ветеринарный врач Республики Татарстан

Дата последнего обновления: