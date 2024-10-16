Гараев Айрат Рашитович
Общая информация
Родился 25 мая 1975 г. в с. Ачи Сабинского района ТАССР.
Образование:
— 1999 г. — Окончил Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана.
Трудовая деятельность:
— 1999 по 2002 гг. — ветеринарный врач СХП (О) К «Улучшатель» (п. г. т. Арск).
— 2002 по 2004 гг. — ветеринарный врач СХП (О) К «Селэкс» (п. г. т. Арск).
— 2004 по 2006 гг. — бухгалтер-программист ООО «Круг» (п. г. т. Арск).
— июля по декабрь 2006 г. — менеджер по продажам ООО «Арск прооптторг» (п. г. т. Арск).
— 2007 по 2008 гг. — менеджер ООО «Гарант сервис» (п. г. т. Арск).
— 2008 по 2012 гг. — управляющий молочным комплексом ОАО «Ак Барс Агро» (Арский район).
— 2012 по 2014 гг. — начальник ГБУ «Высокогорское районное государственное ветеринарное объединение» (с. Высокая Гора).
— 2014 по 2020 гг. — заместитель начальника главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ.
— 2020 г. — директор ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» РТ.
Награды и звания:
— Мастер спорта по спортивной борьбе «Корэш».
— 2019 г. — Заслуженный ветеринарный врач Республики Татарстан
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420000, г. Казань, ул. Даурская, 34
- Телефон: (843) 298-56-38
- Email: rvl-rt-kazan@yandex.ru
- Сайт: https://www.rvl-rt.ru/
Дата последнего обновления: 16.10.2024