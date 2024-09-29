ГБУ Республиканская ветеринарная лаборатория
Общая информация
Директор — Гараев Айрат Рашитович
ГБУ «Республиканская ветлаборатория» РТ включает в себя 10 отделов по исследованиям с целью защиты здоровья населения от болезней, общих для человека и животных; предупреждения и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, птиц, рыб, пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства; охрана территории Республики Татарстан от заноса болезней животных из-за пределов Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420000, г. Казань, ул. Даурская, 34
- Телефон: (843) 298-56-38
- Email: rvl-rt-kazan@yandex.ru
- Сайт: https://www.rvl-rt.ru/
Дата последнего обновления: 29.09.2024