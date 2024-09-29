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ГБУ Республиканская ветеринарная лаборатория

Медицина, Государственные клиники

Общая информация

Директор Гараев Айрат Рашитович

ГБУ «Республиканская ветлаборатория» РТ включает в себя 10 отделов по исследованиям с целью защиты здоровья населения от болезней, общих для человека и животных; предупреждения и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, птиц, рыб, пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства; охрана территории Республики Татарстан от заноса болезней животных из-за пределов Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420000, г. Казань, ул. Даурская, 34
  • Телефон: (843) 298-56-38
  • Email: rvl-rt-kazan@yandex.ru
  • Сайт: https://www.rvl-rt.ru/

Дата последнего обновления: 29.09.2024


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