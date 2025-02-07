Валиев Марс Мулланурович
Общая информация
Родился 17 февраля 1984 г.
Образование:
— 2006 — КГАВМ им. Н.Э. Баумана, специальность «Ветеринария»,
— 2011 — КГАУ «Экономика и управление на предприятии АПК».
Трудовая деятельность:
— 2006 — 2007 гг. — ветеринарный врач, гл. ветеринарный врач ООО СХП «Каратун» Апастовского района РТ.
— 2007 — 2008 гг. — главный ветеринарный врач ООО СХП «Бурундуки» Дрожжановского района РТ.
— 2008 — 2010 гг. — главный зоотехник ООО СХП «Бурундуки» Дрожжановского района РТ.
— 2010 — 2011 гг. — замдиректора по производству ООО СХП «Бурундуки» Дрожжановского района РТ.
— 2011 — 2012 гг. — директор ООО СХП «Бурундуки».
— 2012 — 2014 гг. — начальник государственного ветеринарного объединения Дрожжановского муниципального района.
— 2014 — 2020 гг. — директор ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» РТ.
— 2020 г. — заместитель начальника Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Министерства экологии РТ.
— 2020 — 2021 гг. — заместитель генерального директора ГУП «НПО Геоцентр РТ».
— С февраля по 2021 г. — генеральный директор ГУП «НПО Геоцентр РТ».
— С марта 2021 г. — директор ГБУ «НПО Геоцентр РТ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, г. Казань, ул. Космонавтов, 59
- Телефон: (843) 248-71-57
- Email: gupgeocentr@mail.ru
- Сайт: https://geocentr.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 07.02.2025