Список персон

Валиев Марс Мулланурович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 17 февраля 1984 г.

Образование:
— 2006 — КГАВМ им. Н.Э. Баумана, специальность «Ветеринария»,
— 2011 — КГАУ «Экономика и управление на предприятии АПК».

Трудовая деятельность:
— 2006 — 2007 гг. — ветеринарный врач, гл. ветеринарный врач ООО СХП «Каратун» Апастовского района РТ.
— 2007 — 2008 гг. — главный ветеринарный врач ООО СХП «Бурундуки» Дрожжановского района РТ.
— 2008 — 2010 гг. — главный зоотехник ООО СХП «Бурундуки» Дрожжановского района РТ.
— 2010 — 2011 гг. — замдиректора по производству ООО СХП «Бурундуки» Дрожжановского района РТ.
— 2011 — 2012 гг. — директор ООО СХП «Бурундуки».
— 2012 — 2014 гг. — начальник государственного ветеринарного объединения Дрожжановского муниципального района.
— 2014 — 2020 гг. — директор ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» РТ.
— 2020 г. — заместитель начальника Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Министерства экологии РТ.
— 2020 — 2021 гг. — заместитель генерального директора ГУП «НПО Геоцентр РТ».
— С февраля по 2021 г. — генеральный директор ГУП «НПО Геоцентр РТ».
— С марта 2021 г. — директор ГБУ «НПО Геоцентр РТ».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, г. Казань, ул. Космонавтов, 59
  • Телефон: (843) 248-71-57
  • Email: gupgeocentr@mail.ru
  • Сайт: https://geocentr.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 07.02.2025


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