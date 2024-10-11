Бухараев Марат Зуфарович
Общая информация
Родился 12 июля 1981 г. в г. Казани.
Образование:
— 2003 г. — Казанский государственный университет
— 2007 г. — Институт государственной службы при президенте РТ.
Трудовая деятельность:
— 2001 — 2003 гг. — председатель Совета Автономной некоммерческой организации «Молодежный продюсерский центр «Миллениум».
— 2003 — 2006 гг. — председатель исполкома Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Молодежное Единство» РТ.
— 2004 — 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва.
— 2006 — 2010 гг. — президент Региональной молодежной общественной организации «Лига студентов РТ».
— 2010 — 2012 гг. — исполнительный директор ООО «Планета развлечений».
— 2012 — 2014 гг. — генеральный директор ООО «Управляющая компания «Ривьера».
— 2014 г. — помощник министра образования и науки РТ.
— 2015 по 2017 гг. — заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ.
— С 2022 г. — генеральный директор АО «Фонд развития промышленности РТ».
— С сентября 2024 г. — депутат Государственного совета РТ седьмого созыва.
Награды и звания:
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», нагрудным знаком «За вклад в развитие молодежной политики РТ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, РТ, г. Казань, ул. Островского, 8
- Телефон: (843) 292-79-02, (843) 210-05-07
- Email: M.Buharaev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 11.10.2024