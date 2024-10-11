АО Фонд развития промышленности Республики Татарстан
Общая информация
Генеральный директор — Бухараев Марат Зуфарович
Фонд развития промышленности РФ предоставляет займы на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств.
Инвестиционно— венчурный фонд РТ оказывает консультационную поддержку предприятиям региона по механизму действия программ Федерального Фонда развития промышленности.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, РТ, г. Казань, ул. Островского, 8
- Телефон: (843) 292-79-02, (843) 210-05-07
- Email: M.Buharaev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 11.10.2024