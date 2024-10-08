Алимов Адель Равилевич
Общая информация
Родился 29 сентября 1992 г. в г. Казани.
Образование:
— 2018 г. — Казанский национальный исследовательский технологический университет
— 2019 г. — повышение квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Трудовая деятельность:
— 2018 — 2021 гг. — специалист министерства экологии и природных ресурсов РТ.
— 2021 — 2023 гг. — начальник Юго-Восточного территориального управления министерства экологии и природных ресурсов РТ.
— С 2023 г. — И.о. руководителя управления государственной инспекции экологического надзора РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420055, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, 75
- Телефон: (843) 267-68-73
- Email: Adel.Alimov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 08.10.2024