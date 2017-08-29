Государственная инспекция экологического надзора РТ
Общая информация
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан реализует государственную политику в области охраны окружающей среды
Основные задачи:
- обеспечение реализации права граждан на благоприятную окружающую среду;
- обеспечение экологической безопасности;
- предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
- формирование и реализация природоохранных программ и проектов;
- управление в пределах своих полномочий государственным фондом недр.
Руководитель - Закиров Алмаз Ильгизович
Контакты
- Адрес: 420049, г. Казань, ул. Павлюхина, 75
- Телефон: (843) 267-68-73
- Email: Al.Zakirov@tatar.ru
- Сайт: http://eco.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 29.08.2017