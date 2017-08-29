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Государственная инспекция экологического надзора РТ

Общая информация

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан реализует государственную политику в области охраны окружающей среды

Основные задачи:

- обеспечение реализации права граждан на благоприятную окружающую среду;

- обеспечение экологической безопасности;

- предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- формирование и реализация природоохранных программ и проектов;

- управление в пределах своих полномочий государственным фондом недр.

Руководитель - Закиров Алмаз Ильгизович

Контакты

  • Адрес: 420049, г. Казань, ул. Павлюхина, 75
  • Телефон: (843) 267-68-73
  • Email: Al.Zakirov@tatar.ru
  • Сайт: http://eco.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 29.08.2017

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