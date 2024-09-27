Список персон

Фаритов Алмаз Завдатович

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 10 ноября 1978 г. в с. Новые Чути Бавлинского района ТАССР.

Образование:
— 1998 г. — Октябрьский нефтяной колледж,
— 2005 г. — Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Трудовая деятельность:
— С 1998 г. — начал работать подсобным рабочим в цехе по добыче нефти и газа №1 НГДУ «Бавлынефть». В данном управлении прошёл все ступени профессионального роста до начальника цеха, заместителя руководителя ГТЦ и главного инженера НГДУ.
— С апреля 2021 г. — начальник НГДУ «Азнакаевскнефть».
— С сентября 2024 г. — депутат Государственного совета РТ седьмого созыва.

Награды и звания:
Награжден медалью «Почетный нефтяник ПАО Татнефть», «Отличник изобретательства и рационализма».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Азнакаево
  • Адрес: 423330, г. Азнакаево, ул. Нефтяников, 24
  • Телефон: 8(85592) 58-001
  • Email: faritov@tatneft.ru
  • Сайт: https://ngdu.tatneft.ru/aznakaevsk----neft/ob-upravlenii/?lang=ru

Дата последнего обновления: 27.09.2024


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