Фаритов Алмаз Завдатович
Общая информация
Родился 10 ноября 1978 г. в с. Новые Чути Бавлинского района ТАССР.
Образование:
— 1998 г. — Октябрьский нефтяной колледж,
— 2005 г. — Уфимский государственный нефтяной технический университет.
Трудовая деятельность:
— С 1998 г. — начал работать подсобным рабочим в цехе по добыче нефти и газа №1 НГДУ «Бавлынефть». В данном управлении прошёл все ступени профессионального роста до начальника цеха, заместителя руководителя ГТЦ и главного инженера НГДУ.
— С апреля 2021 г. — начальник НГДУ «Азнакаевскнефть».
— С сентября 2024 г. — депутат Государственного совета РТ седьмого созыва.
Награды и звания:
Награжден медалью «Почетный нефтяник ПАО Татнефть», «Отличник изобретательства и рационализма».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Азнакаево
- Адрес: 423330, г. Азнакаево, ул. Нефтяников, 24
- Телефон: 8(85592) 58-001
- Email: faritov@tatneft.ru
- Сайт: https://ngdu.tatneft.ru/aznakaevsk----neft/ob-upravlenii/?lang=ru
Дата последнего обновления: 27.09.2024