НГДУ Азнакаевскнефть
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Начальник — Фаритов Альмаз Завдатович
Нефтепромысловое управление «Азнакаевскнефть», четвертое в составе объединения «Татнефть» организовано приказом Министерства нефтяной промышленности 1 ноября 1956 года на базе второго нефтепромысла управления «Бугульманефть».
Основной задачей управления стала разработка нефтяных месторождений северо-восточной части Ромашкинского месторождения.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Азнакаево
- Адрес: г. Азнакаево, ул. Нефтяников, 24
- Телефон: (85592) 58-001
- Email: http://azneft@tatneft.ru/
- Сайт: https://ngdu.tatneft.ru/aznakaevsk----neft/ob-upravlenii/?lang=ru
Дата последнего обновления: 27.09.2024