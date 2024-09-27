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НГДУ Азнакаевскнефть

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Начальник — Фаритов Альмаз Завдатович

Нефтепромысловое управление «Азнакаевскнефть», четвертое в составе объединения «Татнефть» организовано приказом Министерства нефтяной промышленности 1 ноября 1956 года на базе второго нефтепромысла управления «Бугульманефть».

Основной задачей управления стала разработка нефтяных месторождений северо-восточной части Ромашкинского месторождения.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Азнакаево
  • Адрес: г. Азнакаево, ул. Нефтяников, 24
  • Телефон: (85592) 58-001
  • Email: http://azneft@tatneft.ru/
  • Сайт: https://ngdu.tatneft.ru/aznakaevsk----neft/ob-upravlenii/?lang=ru

Дата последнего обновления: 27.09.2024


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