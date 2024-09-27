Садриев Илшат Азгамович
Общая информация
Родился 14 июня 1964 г. в д. Верхний Табын Муслюмовского района ТАССР.
Образование:
— 1989 г. — Альметьевский строительный техникум по специальности «Промышленное и гражданское строительство»,
— 2006 г. — Камский политехнический институт по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»,
— 2009 г. — Альметьевский государственный нефтяной институт по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
Трудовая деятельность:
— 1988 — 1996 гг. — прошел путь от слесаря-ремонтника до начальника участка пароводоснабжения ПРЦЭО НГДУ «Ямашнефть».
— В 1996 г. — заместитель начальника цеха ТЭЦ НГДУ «Ямашнефть».
— 2000 — 2013 гг. — возглавлял ЦКРЗиС, ЦАКЗ, ЦПО, ЦППН, ЦДНГ-1.
— 2013 — 2020 гг. — начальник ЦИТС НГДУ «Ямашнефть».
— С 2021 г. по настоящее время — начальник НГДУ «Ямашнефть».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, 60
- Телефон: (8553) 31-85-68
- Email: priem_jan@tatneft.ru
Дата последнего обновления: 27.09.2024