Садриев Илшат Азгамович

Общая информация

Родился 14 июня 1964 г. в д. Верхний Табын Муслюмовского района ТАССР.

Образование:

— 1989 г. — Альметьевский строительный техникум по специальности «Промышленное и гражданское строительство»,

— 2006 г. — Камский политехнический институт по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»,

— 2009 г. — Альметьевский государственный нефтяной институт по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Трудовая деятельность:

— 1988 — 1996 гг. — прошел путь от слесаря-ремонтника до начальника участка пароводоснабжения ПРЦЭО НГДУ «Ямашнефть».

— В 1996 г. — заместитель начальника цеха ТЭЦ НГДУ «Ямашнефть».

— 2000 — 2013 гг. — возглавлял ЦКРЗиС, ЦАКЗ, ЦПО, ЦППН, ЦДНГ-1.

— 2013 — 2020 гг. — начальник ЦИТС НГДУ «Ямашнефть».

— С 2021 г. по настоящее время — начальник НГДУ «Ямашнефть».

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