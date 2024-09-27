Нурсаетов Ильфат Решатович
Общая информация
Родился 20 июня 1977 г. в п. Карабаш Бугульминского района ТАССР.
Образование:
— 1999 г. — Альметьевский государственный нефтяной институт.
Трудовая деятельность:
— 1999 — 2000 гг. — оператор по добыче нефти в НГДУ «Иркеннефть».
— 2000 — 2021 гг. — оператор по добыче нефти и газа, технологом, ведущий технолог, заместитель начальника цеха, начальником цеха, начальник службы — первый заместитель главного инженера по производству, первый заместитель начальника управления по производству — главный инженер.
— 2021 — 2022 гг. — начальник нефтегазодобывающего управления «Лениногорскнефть».
— С октября 2022 г. — начальник нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть».
— С сентября 2024 г. — депутат Государственного совета РТ седьмого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423458, РТ, г. Альметьевск, ул. Индустриальная, 28/1
- Телефон: (8553) 37-03-69
- Email: lnnir@tatneft.ru
Дата последнего обновления: 27.09.2024