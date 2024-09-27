Список персон

Нурсаетов Ильфат Решатович

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 20 июня 1977 г. в п. Карабаш Бугульминского района ТАССР.

Образование:
— 1999 г. — Альметьевский государственный нефтяной институт.

Трудовая деятельность:
— 1999 — 2000 гг. — оператор по добыче нефти в НГДУ «Иркеннефть».
— 2000 — 2021 гг. — оператор по добыче нефти и газа, технологом, ведущий технолог, заместитель начальника цеха, начальником цеха, начальник службы — первый заместитель главного инженера по производству, первый заместитель начальника управления по производству — главный инженер.
— 2021 — 2022 гг. — начальник нефтегазодобывающего управления «Лениногорскнефть».
— С октября 2022 г. — начальник нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть».
— С сентября 2024 г. — депутат Государственного совета РТ седьмого созыва.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423458, РТ, г. Альметьевск, ул. Индустриальная, 28/1
  • Телефон: (8553) 37-03-69
  • Email: lnnir@tatneft.ru

Дата последнего обновления: 27.09.2024


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