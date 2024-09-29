Мухамадеев Ильдар Рустамович

Общая информация

Родился 2 июля 1977 г. в г. Альметьевск.

Образование:

— 1999 г. — Альметьевский нефтяной институт,

— 2002 г. — Самарская государственная экономическая академия,

— 2003 г. — Академия народного хозяйства при Правительстве РФ,

— 2016 г. — Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Трудовая деятельность:

— 1995 — 2012 гг. — рабочий передвижной патрульной службы аппарата управления, стрелок на контроле, оператор по добыче нефти и газа цеха по добыче нефти и газа, мастер по добыче нефти и газа цеха по добыче нефти и газа, ведущий инженер цеха подземного ремонта скважин, заместитель начальника цеха по добыче нефти и газа №1, начальник цеха добычи нефти и газа №2, заместитель начальника управления по капитальному строительству нефтегазодобывающего управления «Елховнефть».

— С 2012 г. — директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Система-Сервис».

Награды и звания:

— 2009 — Почетный нефтяник ОАО «Татнефть»,

— 2019 г. — Заслуженный нефтяник Республики Татарстан,

— 2021 — Лауреат конкурса «Лучший руководитель РТ».

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), медалью «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана» (2007 г.), почетной грамотой совета и исполкома Альметьевского муниципального района (2010 г.), почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ (2011 г.), поощрен благодарностью Министерства энергетики РФ (2012 г.), награжден почетной грамотой Министерства энергетики РФ (2016 г.).

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