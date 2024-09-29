ООО УК Система — Сервис
Общая информация
Директор — Мухамадеев Ильдар Рустамович
Организация управляет компанией «Система-Сервис», которая специализируется на изготовлении, прокате, ремонте и обслуживании нефтепромыслового оборудования, оказывает услуги при ремонте и строительстве скважин, производит кабельную продукцию, резинотехнические изделия, электротехническое оборудование, PDC-долота и оборудование для локального крепления скважин.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423452, г. Альметьевск, ул. Базовая, 2
- Телефон: (8553) 38-94-00
- Email: info@sistemaservis.ru
- Сайт: https://system.tagras.ru/
Дата последнего обновления: 29.09.2024