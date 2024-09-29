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ООО УК Система — Сервис

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Директор Мухамадеев Ильдар Рустамович

Организация управляет компанией «Система-Сервис», которая специализируется на изготовлении, прокате, ремонте и обслуживании нефтепромыслового оборудования, оказывает услуги при ремонте и строительстве скважин, производит кабельную продукцию, резинотехнические изделия, электротехническое оборудование, PDC-долота и оборудование для локального крепления скважин.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423452, г. Альметьевск, ул. Базовая, 2
  • Телефон: (8553) 38-94-00
  • Email: info@sistemaservis.ru
  • Сайт: https://system.tagras.ru/

Дата последнего обновления: 29.09.2024


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