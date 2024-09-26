Курбиев Илдус Ульфатович
Общая информация
Родился 25 октября 1963 г. в пос. Карабаш, Бугульминского района ТАССР.
Образование:
Окончил Казанский Государственный Университет имени В.И. Ульянова-Ленина, по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность:
— 1989 по 1992 гг. — председатель комитета райисполкома г. Набережные Челны.
— 1992 по 2008 гг. — работа в хозяйствующих субъектах ОАО «КАМАЗ».
— 2008 по 2015 гг. — работа в государственных учреждениях РТ.
— 2015 г. — генеральный директор АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро».
Награды и звания:
— Кандидат экономических наук.
— 2021 г. — Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан.
Награжден благодарностью Президента РТ, «за добросовестный труд и вклад в развитие радиоэлектронной промышленности РТ» (2018 г.), благодарностью Раиса РТ, за «за большой вклад в развитие радиоэлектронной промышленности республики и многолетнюю плодотворную работу» (2023 г.), почетными грамотами АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (2016, 2017 гг.), медалью Государственной корпорации «РОСТЕХ» «За отличие» (2023 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 1
- Телефон: (843) 202-05-02
- Email: office@kpkb.ru
Дата последнего обновления: 26.09.2024