Курбиев Илдус Ульфатович

Общая информация

Родился 25 октября 1963 г. в пос. Карабаш, Бугульминского района ТАССР.

Образование:

Окончил Казанский Государственный Университет имени В.И. Ульянова-Ленина, по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность:

— 1989 по 1992 гг. — председатель комитета райисполкома г. Набережные Челны.

— 1992 по 2008 гг. — работа в хозяйствующих субъектах ОАО «КАМАЗ».

— 2008 по 2015 гг. — работа в государственных учреждениях РТ.

— 2015 г. — генеральный директор АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро».

Награды и звания:

— Кандидат экономических наук.

— 2021 г. — Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан.

Награжден благодарностью Президента РТ, «за добросовестный труд и вклад в развитие радиоэлектронной промышленности РТ» (2018 г.), благодарностью Раиса РТ, за «за большой вклад в развитие радиоэлектронной промышленности республики и многолетнюю плодотворную работу» (2023 г.), почетными грамотами АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (2016, 2017 гг.), медалью Государственной корпорации «РОСТЕХ» «За отличие» (2023 г.).

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