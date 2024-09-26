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АО Казанское приборостроительное конструкторское бюро

Промышленность, Производства

Общая информация

Генеральный директор — Курбиев Ильдус Ульфатович

Предприятие разрабатывает и производит — датчики температуры, работающие в диапазоне от -193 до 1200°С — датчики частоты вращения — датчики крутящего момента -вторичную аппаратуру для контроля, индикации и регулирования температуры, частоты вращения и крутящего момента — системы безопасности и сервисные системы — контрольно-проверочную аппаратуру АО «КПКБ» осуществляет разработку, производство, испытания и ремонт авиационной техники.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 1
  • Телефон: (843) 202-05-02
  • Email: office@kpkb.ru

Дата последнего обновления: 26.09.2024


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