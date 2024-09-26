Алаев Дмитрий Викторович

Общая информация

Родился 22 июля 1978 г. в г. Альметьевск, Республика Татарстан.

Образование:

— 2000 г. Альметьевский нефтяной институт по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (2000 г.),

— 2007 г. — Институт нефтегазового бизнеса по специальности «Нефтяной и газовый бизнес» (2007 г.),

— 2020 г. Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «Мастер делового администрирования (МВА) — ТаграС» (2020 г.).

Трудовая деятельность:

— В 2000 г. — оператор подземного ремонта скважин ОАО «Татнефть» НГДУ «Альметьевнефть».

— 2000 по 2001 гг. — служба в рядах ВС РФ.

— В 2001 г. — оператор по добыче нефти и газа Территориально-производственного предприятия «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ— Западная Сибирь».

—2001 по 2012 гг. — оператор по исследованию скважин, оператор по подземному ремонту скважин, инженер-технолог, заместитель начальника цеха подземного ремонта скважин, и.о. начальника цеха подземного ремонта скважин, заместитель начальника отдела ремонта скважин аппарата управления, и.о. начальника отдела строительства скважин аппарата управления ОАО «Татнефть» НГДУ «Ямашнефть».

— 2012 по 2023 гг. — начальник отдела исполнения контрактов ООО «ТаграС-Холдинг».

— С августа 2023 г. — директор ООО «ТаграС-ЭнергоСервис».

Награды и звания:

Награжден почетной грамотой НГДУ «Ямашнефть» (2007, 2011 гг.), благодарностью генерального директора ОАО «Татнефть» (2008 г.), почетной грамотой ООО «ТаграС-Холдинг» (2015 г.), благодарностью заместителя премьер-министра РТ— министра промышленности и торговли РТ (2015 г.), почетной грамотой ООО «ТаграС-Холдинг» за вклад в совершенствование производственной деятельности (2023 г.).

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