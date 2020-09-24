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ООО ТаграС-ЭнергоСервис

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Общая информация

ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» — энергетическая компания, оказывающая услуги в сфере энергетики, создана в 2004 году. В состав компании входят сервисные подразделения по обслуживанию, строительству и ремонту энергетических объектов.

Руководитель — Горланов Артем Николаевич.



Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423454, Альметьевский район, п.г.т. Агропоселок
  • Телефон: (8553) 38-95-05
  • Email: energoservis@tatneft.ru
  • Сайт: www.tagras-es.ru

Дата последнего обновления: 24.09.2020


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