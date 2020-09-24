ООО ТаграС-ЭнергоСервис
Общая информация
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» — энергетическая компания, оказывающая услуги в сфере энергетики, создана в 2004 году. В состав компании входят сервисные подразделения по обслуживанию, строительству и ремонту энергетических объектов.
Руководитель — Горланов Артем Николаевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423454, Альметьевский район, п.г.т. Агропоселок
- Телефон: (8553) 38-95-05
- Email: energoservis@tatneft.ru
- Сайт: www.tagras-es.ru
Дата последнего обновления: 24.09.2020