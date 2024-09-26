Искаков Ерлан Узанович
Общая информация
Родился 8 октября 1971 г. в КазССР.
Образование:
— 1993 г. — Окончил Казахскую государственную Академию управления,
— 1998 г. — аспирантура Казахской государственной академии управления.
Трудовая деятельность:
— 1993 по 1998 гг. — ведущий специалист Национального Банка, референт, атташе, третий секретарь, второй секретарь управления международных организаций и экономических отношений министерства иностранных дел республики Казахстан.
— 1998 по 2002 гг. — второй секретарь Постоянного представительства республики Казахстан при ООН, консул республики Казахстан в Нью-Йорке, Гаване.
— 2002 по 2006 гг. — руководитель секретариата комитета по инвестициям, начальник отдела Европы министерства иностранных дел республики Казахстан.
— 2006 по 2007 гг. — советник посольства республики Казахстан в Венгерской республике.
— 2007 по 2008 гг. — начальник управления информации, заместитель председателя Комитета международной информации министерства иностранных дел республики Казахстан.
— 2008 по 2014 гг. — заместитель генерального директора компании «METRO Cash&Carry Kazakhstan».
— 2014 по 2017 гг. — советник, советник-посланник посольства республики Казахстан в Федеративной республике Германия.
— 2018 по 2019 гг. — заместитель директора департамента внешнеэкономической политики МИД республики Казахстан.
— 2019 г. по май 2021 г. — руководитель представительства МИД республики Казахстан в г. Алматы.
— С мая 2021 г. по август 2021 г. — руководитель аппарата министерства иностранных дел республики Казахстан.
— С сентября 2021 г. — генеральный консул республики Казахстан в Казани.
Награды и звания:
— Заслуженный работник дипломатической службы республики Казахстан.
— Кандидат экономических наук.
— Советник I класса.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Карла Маркса, 8/13
- Телефон: (843) 202-05-92
- Email: kazan@mfa.kz
- Сайт: https://kzkazan.ru/ru/
Дата последнего обновления: 26.09.2024