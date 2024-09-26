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Генеральное консульство Республики Казахстан в Казани

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Генеральный консул Казахстана в КазаниИскаков Ерлан Узанович

Генеральное консульство Республики Казахстан в Казани обслуживает граждан Республики Казахстан, проживающих в следующих регионах:
Республика Башкирия, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Республика Чувашия, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская область Российской Федерации.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Казань, улица Карла Маркса, дом 8/13.
  • Телефон: 8 (843) 202 05 92
  • Email: kazan@mfa.kz, generalconsulkz@gmail.com
  • Сайт: https://kzkazan.ru/ru/

Дата последнего обновления: 26.09.2024


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