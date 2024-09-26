Генеральное консульство Республики Казахстан в Казани
Общая информация
Генеральный консул Казахстана в Казани — Искаков Ерлан Узанович
Генеральное консульство Республики Казахстан в Казани обслуживает граждан Республики Казахстан, проживающих в следующих регионах:
Республика Башкирия, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Республика Чувашия, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская область Российской Федерации.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Казань, улица Карла Маркса, дом 8/13.
- Телефон: 8 (843) 202 05 92
- Email: kazan@mfa.kz, generalconsulkz@gmail.com
- Сайт: https://kzkazan.ru/ru/
Дата последнего обновления: 26.09.2024