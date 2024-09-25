Ляпунов Андрей Владимирович
Общая информация
Родился 4 января 1971 г. в городе Чита.
Образование:
— 1992 г. — Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. Чернышевского (1992 г.),
— 2006 г. — ГОУ ВПО «Камская Государственная инженерно-экономическая академия» г. Набережные Челны.
Трудовая деятельность:
— С 2011 г. — генеральный директор ГК «Союз-Регион».
— С 2021 г. — общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве по вопросам развития грузового автотранспорта и межрегиональных грузоперевозок.
— С марта 2023 г. — вице-президент Федерации волейбола РТ.
— С сентября 2024 г. — депутат Государственного совета РТ седьмого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, Российская Федерация, республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промкомзона
- Телефон: (8552) 44-30-50
- Email: director@apksouz.ru
- Сайт: https://www.apksouz.ru/
Дата последнего обновления: 25.09.2024