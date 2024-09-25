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ООО Группа компаний «Союз-Регион»

Промышленность

Общая информация

Генеральный директорЛяпунов Андрей Владимирович

ООО «Группа компаний «Союз-Регион»" является официальным дилером ПАО «КАМАЗ» и официальным дилером ООО «Автоформ» г. Балаково, АО «АВТОКОМ» г. Ливны.

В сферу деятельности компании входит:

— Продажа запасных частей

— Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

— Продажа автомобилей КАМАЗ

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, Российская Федерация, республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промкомзона.
  • Телефон: (8552) 44-35-35
  • Email: director@apksouz.ru
  • Сайт: https://www.apksouz.ru/

Дата последнего обновления: 25.09.2024


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