ООО Группа компаний «Союз-Регион»
Общая информация
Генеральный директор — Ляпунов Андрей Владимирович
ООО «Группа компаний «Союз-Регион»" является официальным дилером ПАО «КАМАЗ» и официальным дилером ООО «Автоформ» г. Балаково, АО «АВТОКОМ» г. Ливны.
В сферу деятельности компании входит:
— Продажа запасных частей
— Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ
— Продажа автомобилей КАМАЗ
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, Российская Федерация, республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промкомзона.
- Телефон: (8552) 44-35-35
- Email: director@apksouz.ru
- Сайт: https://www.apksouz.ru/
Дата последнего обновления: 25.09.2024