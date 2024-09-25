Студеникина Елена Николаевна
Общая информация
Родилась 22 мая 1970 г. в городе Казань, ТАССР.
Образование:
— 1992 г. — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина (1992 г.)
Трудовая деятельность:
— 1992 — 1993 гг. — стажер коллегии адвокатов РТ.
— 1993 — 2004 гг. — юридическая консультация Советского района г. Казани, коллегия адвокатов РТ.
— 2005 — 2012 гг. — член коллегии адвокатов РТ в филиале Советского района г. Казани, коллегия адвокатов РТ.
— 2012 — 2017 гг. — главный специалист отдела по вопросам земельного и градостроительного законодательства правового управления МКУ «Аппарат исполкома образования г. Казани».
— 2017 — 2018 гг. — заместитель начальника МКУ «Управление записи актов гражданского состояния исполкома г. Казани».
— 2018 — 2024 гг. — первый заместитель начальника управления, МКУ «Управление записи актов гражданского состояния исполкома г. Казани».
— С февраля 2024 гг. — начальник МКУ «Управление записи актов гражданского состояния исполкома г. Казани».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, г. Казань, ул. Меридианная, 4
- Телефон: (843) 222-90-91
- Email: u.zags@tatar.ru
Дата последнего обновления: 25.09.2024