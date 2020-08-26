Управление записи актов гражданского состояния Исполнительного комитета Казани
Гос. ведомства, Министерства
Общая информация
Управление (Центральный) ЗАГС Исполнительного комитета г. Казани — орган исполнительной власти, регистрирующий факты рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения), заключения брака, расторжения брака, смерти и перемены имени.
Руководитель — Миннулина Римма Шамильевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Меридианная, 4
- Телефон: (843) 222-90-91
- Email: u.zags@tatar.ru
- Сайт: https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/zags/
Дата последнего обновления: 26.08.2020