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Управление записи актов гражданского состояния Исполнительного комитета Казани

Гос. ведомства, Министерства

Общая информация

Управление (Центральный) ЗАГС Исполнительного комитета г. Казани — орган исполнительной власти, регистрирующий факты рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения), заключения брака, расторжения брака, смерти и перемены имени.

Руководитель — Миннулина Римма Шамильевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Меридианная, 4
  • Телефон: (843) 222-90-91
  • Email: u.zags@tatar.ru
  • Сайт: https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/zags/

Дата последнего обновления: 26.08.2020


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