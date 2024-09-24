Иштиряков Хабир Газизович
Общая информация
Родился 20 сентября 1949 г. в д. М. Салтыки Камско-Устьинского района ТАССР.
Образование:
— 1977 г. — Казанский государственный педагогический институт по специальности «история»
Трудовая деятельность:
— 1974 — 1982 гг. — токарь, старший инженер Казанского завода точного машиностроения.
— 1982 — 1989 гг. — инструктор отдела организационно-партийной работы Бауманского райкома КПСС, секретарь парткома Татарского производственного швейного объединения по выпуску верхней одежды.
— 1989 — 1990 гг. — заместитель заведующего отделом организационной работы Татарского областного совета профсоюзов.
— 1990 — 2000 гг. — сотрудник в аппарате Верховного совета, ведущий консультант, заведующий сектором, отделом Государственного совета РТ.
— 2000 — 2006 гг. — заведующий отделом писем и приема граждан Аппарата Президента РТ.
— 2006 — 2011 гг. — начальник Управления по работе с обращениями граждан Президента РТ.
— С ноября 2011 г. — председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ.
Награды и звания:
Заслуженный работник социальной защиты населения РТ.
Награжден медалью «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», почетной грамотой РТ, благодарственным письмом президента РТ (2011 г.), медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2019 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, РТ, г. Казань, ул. Театральная, 13
- Телефон: 7(843) 238-16-88
- Email: soovp.kzn@tatar.ru
- Сайт: https://veterany.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 24.09.2024