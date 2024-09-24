Иштиряков Хабир Газизович

Общая информация

Родился 20 сентября 1949 г. в д. М. Салтыки Камско-Устьинского района ТАССР.

Образование:

— 1977 г. — Казанский государственный педагогический институт по специальности «история»

Трудовая деятельность:

— 1974 — 1982 гг. — токарь, старший инженер Казанского завода точного машиностроения.

— 1982 — 1989 гг. — инструктор отдела организационно-партийной работы Бауманского райкома КПСС, секретарь парткома Татарского производственного швейного объединения по выпуску верхней одежды.

— 1989 — 1990 гг. — заместитель заведующего отделом организационной работы Татарского областного совета профсоюзов.

— 1990 — 2000 гг. — сотрудник в аппарате Верховного совета, ведущий консультант, заведующий сектором, отделом Государственного совета РТ.

— 2000 — 2006 гг. — заведующий отделом писем и приема граждан Аппарата Президента РТ.

— 2006 — 2011 гг. — начальник Управления по работе с обращениями граждан Президента РТ.

— С ноября 2011 г. — председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ.



Награды и звания:

Заслуженный работник социальной защиты населения РТ.

Награжден медалью «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», почетной грамотой РТ, благодарственным письмом президента РТ (2011 г.), медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2019 г.).

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