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Общественная организация ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан

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Общая информация

Председатель — Иштиряков Хабир Газизович

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан работает на основании Устава, принятого на Второй отчетно-выборной Конференции ветеранов РТ 29 октября 1991 года и в редакции от 26 сентября 1995 года. 3 октября 2012 года на Конференции (юбилейной) Общественной организации ветеранов (пенсионеров), посвященной 25-летию образования Общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан был принят Устав в новой редакции.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, РТ, г. Казань, ул. Театральная, 13
  • Телефон: (843) 238-16-88
  • Email: soovp.kzn@tatar.ru
  • Сайт: https://veterany.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 24.09.2024


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