Общественная организация ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан
Общая информация
Председатель — Иштиряков Хабир Газизович
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан работает на основании Устава, принятого на Второй отчетно-выборной Конференции ветеранов РТ 29 октября 1991 года и в редакции от 26 сентября 1995 года. 3 октября 2012 года на Конференции (юбилейной) Общественной организации ветеранов (пенсионеров), посвященной 25-летию образования Общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан был принят Устав в новой редакции.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, РТ, г. Казань, ул. Театральная, 13
- Телефон: (843) 238-16-88
- Email: soovp.kzn@tatar.ru
- Сайт: https://veterany.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 24.09.2024