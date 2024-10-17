Газизова Эльмира Ульфатовна

Общая информация

Родилась 2 марта 1979 г.

Образование:

— КГТУ им. Туполева (КАИ), Академию труда и социальных отношений.

Трудовая деятельность:

— С 2004 — оператор, ведущий инженер по работе с молодежью, заместитель председателя профкома НГДУ «Альметьевнефть» и «Татнефть-Профсоюза».

— 2020 — 2024 гг.— руководитель программы грантов и руководитель ресурсного центра — заместитель директора по развитию в БФ «Татнефти».

— С сентября 2024 г. — директор благотворительного фонда «Татнефть».

Награды и звания:

— 2024 г. — победитель республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» в номинации «Женщина — лидер».





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