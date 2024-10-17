Список персон

Газизова Эльмира Ульфатовна

Общественные организации

Общая информация

Родилась 2 марта 1979 г.

Образование:

— КГТУ им. Туполева (КАИ), Академию труда и социальных отношений.

Трудовая деятельность:

— С 2004 — оператор, ведущий инженер по работе с молодежью, заместитель председателя профкома НГДУ «Альметьевнефть» и «Татнефть-Профсоюза».
— 2020 — 2024 гг.— руководитель программы грантов и руководитель ресурсного центра — заместитель директора по развитию в БФ «Татнефти».
— С сентября 2024 г. — директор благотворительного фонда «Татнефть».

Награды и звания:

— 2024 г. — победитель республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» в номинации «Женщина — лидер».


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, РТ, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Заслонова, 20
  • Телефон: (8553) 37-36-89, (8553) 45-69-06
  • Email: fond@bf-tatneft.ru
  • Сайт: fond@bf-tatneft.ru

Дата последнего обновления: 17.10.2024


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