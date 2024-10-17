Газизова Эльмира Ульфатовна
Общая информация
Родилась 2 марта 1979 г.
Образование:
— КГТУ им. Туполева (КАИ), Академию труда и социальных отношений.
Трудовая деятельность:
— С 2004 — оператор, ведущий инженер по работе с молодежью, заместитель председателя профкома НГДУ «Альметьевнефть» и «Татнефть-Профсоюза».
— 2020 — 2024 гг.— руководитель программы грантов и руководитель ресурсного центра — заместитель директора по развитию в БФ «Татнефти».
— С сентября 2024 г. — директор благотворительного фонда «Татнефть».
Награды и звания:
— 2024 г. — победитель республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» в номинации «Женщина — лидер».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, РТ, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Заслонова, 20
- Телефон: (8553) 37-36-89, (8553) 45-69-06
- Email: fond@bf-tatneft.ru
- Сайт: fond@bf-tatneft.ru
Дата последнего обновления: 17.10.2024