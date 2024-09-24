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Благотворительный фонд «Татнефть»

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Общая информация

Директор Газизова Эльмира Улфатовна

В 2018 году Руководством Компании Татнефть принято решение о консолидации деятельности существующих благотворительных фондов «Одаренные дети», «Рухият», «Милосердие» и «Тазалык» в единый «Благотворительный фонд «Татнефть». Эти фонды были созданы в разные периоды для осуществления социальных проектов Компании, связанных с поддержкой образования, культуры, научного творчества, спорта, оказанием материальной помощи различным категориям населения. Сегодня они вошли в объединенный фонд с одноименными программами, сохранив свои функции, персонал, объем финансирования.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, 20
  • Телефон: (8553) 37-36-89
  • Email: fond@bf-tatneft.ru
  • Сайт: https://bf-tatneft.ru/fond/?1main

Дата последнего обновления: 24.09.2024


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