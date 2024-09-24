Благотворительный фонд «Татнефть»
Общая информация
Директор — Газизова Эльмира Улфатовна
В 2018 году Руководством Компании Татнефть принято решение о консолидации деятельности существующих благотворительных фондов «Одаренные дети», «Рухият», «Милосердие» и «Тазалык» в единый «Благотворительный фонд «Татнефть». Эти фонды были созданы в разные периоды для осуществления социальных проектов Компании, связанных с поддержкой образования, культуры, научного творчества, спорта, оказанием материальной помощи различным категориям населения. Сегодня они вошли в объединенный фонд с одноименными программами, сохранив свои функции, персонал, объем финансирования.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, 20
- Телефон: (8553) 37-36-89
- Email: fond@bf-tatneft.ru
- Сайт: https://bf-tatneft.ru/fond/?1main
Дата последнего обновления: 24.09.2024