Багавеева Лиана Марселевна

Общая информация

Родилась 7 сентября 1984 г. в Казани.

Образование:

— 2005 г. — Окончила Казанский финансово-экономический институт,

— 2011 г. — Приволжский федеральный университет.



Трудовая деятельность:

— В 2007 г. — агент по снабжению в филиале хозяйственного управления при Кабинете Министров РТ «Хозяйственный ремонтно-строительный участок».

— 2007 — 2008 гг. — главный специалист отдела кадров хозяйственного управления при Кабинете Министров РТ.

— 2008 — 2011 гг. — генеральный директор ООО «Панорама».

— В 2010 г. — преподаватель по туризму в Международном колледже сервиса.

— 2011 — 2014 гг. — заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ.

— С августа 2012 г. — президент региональной общественной организации «Деловые женщины РТ».

— 2014 — 2020 гг. — заместитель председателя государственного комитета РТ по туризму.

— С 2015 г. — преподаватель курса «Туроперейтинг», «Виды туризма» по совместительству, Институт экономики, управления и права.

Награды и звания:

Награждена почетным дипломом и премией общественного признания «Золотая птица» в номинации «Лучшая молодая представительница деловых женщин России» в области экономики, промышленности, предпринимательства, транспорта и торговли VIII Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех» 2012 (2013 г.), благодарностью руководителя Агентства инвестиционного развития РТ (2012 г.), благодарственным письмом губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева (2013 г.), памятными медалями «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» (2014 г.), «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2015 г.), благодарственным письмом Государственного комитета РТ по туризму (2018 г.).

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