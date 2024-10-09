ТРОО Деловые женщины Татарстана
Общая информация
Президент — Багавеева Лиана Марселевна
ТРОО «Деловые женщины Татарстана» является основанным на членстве добровольным самоуправляемым общественным объединением деловых женщин на основе общности их интересов в развитии предпринимательской, общественной, культурной, образовательной и политической деятельности женщин Республики Татарстан. Организация сотрудничает с органами государственной власти, коммерческими и другими общественными организациями.
Задачи ТРОО «Деловые женщины Республики Татарстан»:
— оказание содействия всем женским и иным общественным объединениям, добивающимся повышения роли деловых женщин во всех сферах государственной, социальной, экономической и политической жизни общества; поддержка гражданских инициатив, направленных на наиболее полную защиту прав и законных интересов деловых женщин;
— разработка и осуществление программ подготовки женщин, стремящихся заняться собственным делом, а также программы повышения квалификации женщин;
— разработка и реализация проектов, обеспечивающих удовлетворение экономических, культурных, оздоровительных и иных интересов деловых женщин;
— оказание содействия в развитии деловых и культурных межрегиональных и международных связей деловых женщин Республики Татарстан;
организация и проведение конгрессов, форумом, конференций и иных мероприятий научного и практического содержания в целях делового общения женщин;
— проведение благотворительных акций по оказанию помощи социально-неблагополучным категориям граждан (благотворительная акция «Воплоти мечту — подари жизнь!»);
— другие задачи, в соответствии с действующим законодательством.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, РТ, г. Казань, ул. М.Горького,19
- Телефон: 420015, РТ, г. Казань, ул. М.Горького,19
- Email: saetova@gmail.com
- Сайт: https://dgrt.ru/
Дата последнего обновления: 09.10.2024