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ТРОО Деловые женщины Татарстана

Общественные организации

Общая информация

Президент Багавеева Лиана Марселевна

ТРОО «Деловые женщины Татарстана» является основанным на членстве добровольным самоуправляемым общественным объединением деловых женщин на основе общности их интересов в развитии предпринимательской, общественной, культурной, образовательной и политической деятельности женщин Республики Татарстан. Организация сотрудничает с органами государственной власти, коммерческими и другими общественными организациями.
Задачи ТРОО «Деловые женщины Республики Татарстан»:
— оказание содействия всем женским и иным общественным объединениям, добивающимся повышения роли деловых женщин во всех сферах государственной, социальной, экономической и политической жизни общества; поддержка гражданских инициатив, направленных на наиболее полную защиту прав и законных интересов деловых женщин;
— разработка и осуществление программ подготовки женщин, стремящихся заняться собственным делом, а также программы повышения квалификации женщин;
— разработка и реализация проектов, обеспечивающих удовлетворение экономических, культурных, оздоровительных и иных интересов деловых женщин;
— оказание содействия в развитии деловых и культурных межрегиональных и международных связей деловых женщин Республики Татарстан;
организация и проведение конгрессов, форумом, конференций и иных мероприятий научного и практического содержания в целях делового общения женщин;
— проведение благотворительных акций по оказанию помощи социально-неблагополучным категориям граждан (благотворительная акция «Воплоти мечту — подари жизнь!»);
— другие задачи, в соответствии с действующим законодательством.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, РТ, г. Казань, ул. М.Горького,19
  • Телефон: 420015, РТ, г. Казань, ул. М.Горького,19
  • Email: saetova@gmail.com
  • Сайт: https://dgrt.ru/

Дата последнего обновления: 09.10.2024


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