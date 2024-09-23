Шакиров Рамиль Ильдусович
Общая информация
Родился 17 января 1969 г. в с. Балтаси Балтасинского района РТ.
Образование:
— 1995 г. — Казанский государственный педагогический университет по специальности «учитель физической культуры».
Трудовая деятельность:
— 1987 по 1989 гг. — служба в рядах Советской Армии.
— 1991 по 1994 гг. — учитель физкультуры в Книнской средней школе Балтасинского района.
— 1994 по 2002 гг. — начальник отдела по делам молодежи и спорту Балтасинского района.
— 2002 по 2004 гг. — заместитель главы администрации Балтасинского района по социальным вопросам.
— 2006 по 2010 гг. — заместитель руководителя Балтасинского районного исполнительного комитета.
— 2010 по 2018 гг. — руководитель исполнительного комитета Балтасинского района РТ.
— С марта 2021 г. — директор Казанского училища олимпийского резерва.
Награды и звания:
— Награжден медалью министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружество».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420004, г. Казань, ул. Горьковское шоссе, 26
- Телефон: (843) 554-32-29
- Email: u16olimp@mail.ru
- Сайт: https://kazuor.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 23.09.2024