Список персон

Шакиров Рамиль Ильдусович

Образование и наука, Спорт

Общая информация

Родился 17 января 1969 г. в с. Балтаси Балтасинского района РТ.

Образование:

— 1995 г. — Казанский государственный педагогический университет по специальности «учитель физической культуры».

Трудовая деятельность:

— 1987 по 1989 гг. — служба в рядах Советской Армии.
— 1991 по 1994 гг. — учитель физкультуры в Книнской средней школе Балтасинского района.
— 1994 по 2002 гг. — начальник отдела по делам молодежи и спорту Балтасинского района.
— 2002 по 2004 гг. — заместитель главы администрации Балтасинского района по социальным вопросам.
— 2006 по 2010 гг. — заместитель руководителя Балтасинского районного исполнительного комитета.
— 2010 по 2018 гг. — руководитель исполнительного комитета Балтасинского района РТ.
— С марта 2021 г. — директор Казанского училища олимпийского резерва.

Награды и звания:

— Награжден медалью министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружество».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420004, г. Казань, ул. Горьковское шоссе, 26
  • Телефон: (843) 554-32-29
  • Email: u16olimp@mail.ru
  • Сайт: https://kazuor.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 23.09.2024


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