ГБПОУ Казанское училище олимпийского резерва
Общая информация
Директор — Шакиров Рамиль Ильдусович
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Казанское училище олимпийского резерва» создано в соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Татарстан № 282 от 26.05.2003 года для обучения спортсменов, проявивших выдающиеся способности, подготовки квалифицированных специалистов по физической культуре, спорту и туризму и пополнения сборных команд России по олимпийским видам спорта.
В училище реализуется общеобразовательная программа основного общего образования (8-9классы) и программа среднего профессионального образования по специальностям «Физическая культура» и «Туризм».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420004, г. Казань, ул. Горьковское шоссе, д. 26
- Телефон: (843) 554-32-29
- Сайт: https://kazuor.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 23.09.2024