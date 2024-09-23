ГБПОУ Казанское училище олимпийского резерва

Общая информация

Директор — Шакиров Рамиль Ильдусович

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Казанское училище олимпийского резерва» создано в соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Татарстан № 282 от 26.05.2003 года для обучения спортсменов, проявивших выдающиеся способности, подготовки квалифицированных специалистов по физической культуре, спорту и туризму и пополнения сборных команд России по олимпийским видам спорта.

В училище реализуется общеобразовательная программа основного общего образования (8-9классы) и программа среднего профессионального образования по специальностям «Физическая культура» и «Туризм».

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