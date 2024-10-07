Абзалилова Лейсан Рахимовна
Общая информация
Родилась 18 ноября 1979 г. в г. Казань ТАССР.
Образование:
— 2002 г. — Казанский государственный технологический университет,
— 2016 г. — Московская школя управления Сколково.
Трудовая деятельность:
— 2002 по 2024 гг. — специалист 1 категории, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела в «Татнефтехиминвест-холдинге».
— С 2008 г. — доцент кафедры инноватики в химической технологии в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ).
— 2010 — 2024 гг. — заместитель генерального директора по экономике АО «Татнефтехиминвест-холдинг».
— С 2016 г. — вице-президент Ассоциации «Камский инновационный территориально-производственный кластер» (ИННОКам).
— С февраля 2024 г. — вице-президент Академии наук Татарстана.
Награды и звания:
— 2019 г. — награждена благодарственным письмом Кабинета Министров РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Баумана, 20
- Телефон: (843) 292-40-34
- Email: anrt@rambler.ru
- Сайт: http://www.antat.ru/
Дата последнего обновления: 07.10.2024