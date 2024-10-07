Список персон

Абзалилова Лейсан Рахимовна

Образование и наука

Общая информация

Родилась 18 ноября 1979 г. в г. Казань ТАССР.

Образование:

— 2002 г. — Казанский государственный технологический университет,

— 2016 г. — Московская школя управления Сколково.

Трудовая деятельность:

— 2002 по 2024 гг. — специалист 1 категории, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела в «Татнефтехиминвест-холдинге».
— С 2008 г. — доцент кафедры инноватики в химической технологии в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ).
— 2010 — 2024 гг. — заместитель генерального директора по экономике АО «Татнефтехиминвест-холдинг».
— С 2016 г. — вице-президент Ассоциации «Камский инновационный территориально-производственный кластер» (ИННОКам).
— С февраля 2024 г. — вице-президент Академии наук Татарстана.

Награды и звания:

— 2019 г. — награждена благодарственным письмом Кабинета Министров РТ.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Баумана, 20
  • Телефон: (843) 292-40-34
  • Email: anrt@rambler.ru
  • Сайт: http://www.antat.ru/

Дата последнего обновления: 07.10.2024


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