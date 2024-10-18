Горбунов Алексей Павлович
Общая информация
Родился 2 марта 1986 г. в Казани.
Образование:
— 2009 г. — Казанский государственный архитектурно-строительный университет.
Трудовая деятельность:
— 2007 — 2014 гг. — инженер-архитектор, ведущий архитектор, главный архитектор проекта, ЗАО «Мостаф».
— 2014 — 2019 гг. — начальник отдела архитектуры — главный архитектор проекта, первый заместитель генерального директора-главный архитектор проекта, ЗАО «Мостаф».
— 2019 — 2023 гг. — первый заместитель генерального директора-главный архитектор, исполнительный директор проекта, ООО «МостафПроектСтрой».
— С 1 июня 2023 года — директор МБУ «Институт развития города».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, г. Казань, ул.Достоевского, 35/10
- Телефон: (843) 236-37-13
- Сайт: https://irg-kzn.ru/
Дата последнего обновления: 18.10.2024