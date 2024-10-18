МБУ Институт развития города
Общая информация
Директор — Горбунов Алексей Павлович
Муниципальное бюджетное учреждение «Институт развития города» создано 24 августа 2021 года постановлением Исполнительного комитета муниципального образования города Казани №1485 от 16.06.2021.
Институт осуществляет деятельность под патронажем мэра Казани Ильсура Раисовича Метшина и обеспечивает разработку стратегических проектов, направленных на улучшение качества и комфорта городской среды.
Команда Института насчитывает более 160 сотрудников, включая специалистов по архитектуре, градостроительству, проектированию, инженерии, конструированию и урбанистике.
Деятельность Института координируется Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного Комитета города Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул.Достоевского, д.35/10
- Телефон: (843) 236-37-13
- Email: irg.kzn@tatar.ru
- Сайт: https://irg-kzn.ru/
Дата последнего обновления: 18.10.2024