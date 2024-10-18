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МБУ Институт развития города

Гос. ведомства, Строительство

Общая информация

Директор — Горбунов Алексей Павлович

Муниципальное бюджетное учреждение «Институт развития города» создано 24 августа 2021 года постановлением Исполнительного комитета муниципального образования города Казани №1485 от 16.06.2021.

Институт осуществляет деятельность под патронажем мэра Казани Ильсура Раисовича Метшина и обеспечивает разработку стратегических проектов, направленных на улучшение качества и комфорта городской среды.

Команда Института насчитывает более 160 сотрудников, включая специалистов по архитектуре, градостроительству, проектированию, инженерии, конструированию и урбанистике.

Деятельность Института координируется Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного Комитета города Казани.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул.Достоевского, д.35/10
  • Телефон: (843) 236-37-13
  • Email: irg.kzn@tatar.ru
  • Сайт: https://irg-kzn.ru/

Дата последнего обновления: 18.10.2024


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