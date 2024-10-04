Алеев Булат Рафаилович
Общая информация
Родился 18 декабря 1990 г. в г. Канаш Чувашской АССР.
Образование:
— 2012 г. — Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «Экономист».
Трудовая деятельность:
— 2010 по 2012 гг.— директор студенческого клуба Казанского (Приволжского) федерального университета.
— В 2013 г. — ведущий специалист директората Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) федерального университета.
— В 2014 г. — главный специалист общего отдела управления делопроизводства Аппарата исполкома Казани.
— 2014 по 2018 гг. — начальник отдела протокола, заместитель начальника организационного управления Аппарата Исполнительного комитета Казани.
— 2018 по 2021 гг. — заместитель главы администрации Советского района.
— С марта 2021 г. — руководитель Аппарата исполкома Казани.
Награды и звания:
Имеет классный чин «муниципальный советник 1 класса».
Награжден памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в Казани» (2014 г.), почетной грамотой города Казани (2015 г.), памятной медалью «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в Казани (2015г.), благодарностью мэра города Казани (2018 г.), благодарностью Кабинета Министров РТ (2020 г.), медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ» (2024 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г.Казань, ул.Кремлевская д.1
- Телефон: (843) 299 17 66
- Email: r.a@tatar.ru
- Сайт: https://kzn.ru/
Дата последнего обновления: 04.10.2024