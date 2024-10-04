Алеев Булат Рафаилович

Общая информация

Родился 18 декабря 1990 г. в г. Канаш Чувашской АССР.

Образование:

— 2012 г. — Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «Экономист».

Трудовая деятельность:

— 2010 по 2012 гг.— директор студенческого клуба Казанского (Приволжского) федерального университета.

— В 2013 г. — ведущий специалист директората Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) федерального университета.

— В 2014 г. — главный специалист общего отдела управления делопроизводства Аппарата исполкома Казани.

— 2014 по 2018 гг. — начальник отдела протокола, заместитель начальника организационного управления Аппарата Исполнительного комитета Казани.

— 2018 по 2021 гг. — заместитель главы администрации Советского района.

— С марта 2021 г. — руководитель Аппарата исполкома Казани.

Награды и звания:

Имеет классный чин «муниципальный советник 1 класса».

Награжден памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в Казани» (2014 г.), почетной грамотой города Казани (2015 г.), памятной медалью «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в Казани (2015г.), благодарностью мэра города Казани (2018 г.), благодарностью Кабинета Министров РТ (2020 г.), медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ» (2024 г.).





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