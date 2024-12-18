Филатов Владимир Сергеевич
Общая информация
Родился 15 июня 1974 г.
Образование:
— 1997 г. — Казанский государственный медицинский институт, интернатуру (1998 г.), ординатуру (2000 г.).
Трудовая деятельность:
— 1993 — 1995 гг. — санитар, МУЗ «Городская клиническая больница №6 г. Казани».
— 1995 — 1997 гг. — медицинский брат, МУЗ «Городская клиническая больница №6 г. Казани».
— 1997 — 2000 гг. — врач скорой медицинской помощи, ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Казани».
— 2000 — 2014 гг. — врач-нейрохирург, ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения РТ».
— 2014 — 2021 гг. — заместитель главного врача по хирургической помощи, ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения РТ».
— 2018 — 2022 гг. — главный внештатный детский специалист хирург Министерства здравоохранения РТ.
— 2021 — 2024 гг. — главный врач ГАУЗ «Городская детская больница №1» г. Казани.
— 2021 г. — ассистент кафедры педиатрии и неонатологии имени профессора Е.М. Лепского, Казанская государственная медицинская академия.
— С 2024 г. — заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения по городу Казани.
Награды и звания:
— Кандидат медицинских наук.
— Заслуженный врач РТ.
Награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ (2019 г.), благодарностью президента РТ, почетной грамотой Министерства здравоохранения РТ (2008 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Максима Горького, 14
- Телефон: (843) 238-15-44
- Сайт: https://minzdrav.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 18.12.2024